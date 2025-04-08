В России запатентовали новый седан Kia

Корейская компания Kia запатентовала в России новый седан K4, сообщает Motor.

Отмечается, что модель пришла на смену Kia Cerato. Седан K4 дебютировал в 2024 году. У небогатых комплектаций есть полузависимая задняя подвеска, атмосферный 2,0-литровый двигатель, «механика» или вариатор. Топ-версии положены независимая подвеска «по кругу», турбомотор 1.6 и 8-ступенчатый автомат.

В качестве опций предлагается трехэкранная передняя панель, аудиосистема Harman Kardon, электрический люк.

До этого стало известно, что Jetour в Китае начал продажи обновленного кроссовера X90 Plus 2025-го модельного года.

С рестайлингом в автомобиле внедрено более 20 усовершенствований, самое главное из них — новая система кондиционирования с управлением посредством сенсорного экрана. Автомобиль получил сиденья с электрорегулировками и кожаной обивкой, которые оснащены обогревом и вентиляцией. Бокс-подлокотник также получил функцию подогрева и охлаждения.

Под капотом кроссовера — турбомотор 1.6 мощностью 200 л.с. и крутящим моментом 290 Нм, который агрегатируется с семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. Привод у машины передний.

Ранее сообщалось, что в Китае выпустили самый дешевый гибридный минивэн.