Россиянам назвали пять признаков скорого выхода из строя автомобиля

Странный шум в районе подвески или большой расход топлива – признаки серьезной неисправности в автомобиле и скорой его поломки. Об этом «Газете.Ru» сообщил директор департамента механического ремонта автомобильной группы «Авилон» Павел Константинов.

«Тревожный знак — странные шумы. Скрежет при торможении свидетельствует о проблемах с тормозными дисками, свист из-под капота сигнализирует о неисправностях приводного ремня, стук в двигателе, говорит о возможном износе поршней», — сказал эксперт.

Если машина стала потреблять больше бензина, это может указывать на проблемы с системой впрыска или датчиками кислорода. Также причиной повышенного расхода может стать износ свечей зажигания.

Нормальные выхлопные газы автомобиля имеют светло-серый оттенок. Если же дым стал черным, сизым или белым, это серьезный сигнал. Черный дым говорит о переобогащенной смеси, синий с характерным запахом — о сгорании масла, белый — о попадании антифриза в цилиндры двигателя.

Если двигатель начал троить или работать неравномерно, то это признак того, что пора провести диагностику системы зажигания, топливной системы или измерить компрессию.

Если на руле ощущается вибрация при торможении или машину при движении тянет в сторону, возможно, возникли неполадки с подвеской, рулевой рейкой или тормозной системой, пояснил эксперт.

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