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Стало известно, какая европейская автокомпания выйдет на рынок России в апреле

«Авто Mail»: Geely выведет на российский рынок бренд Monjaro «из сердца Европы»
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heartofeurope.ru

Сайт с презентацией нового автомобильного бренда «из сердца Европы», который появился в рунете и анонсировал премьеру нового кроссовера для России, оказался связан с компанией Geely. Об этом сообщает портал «Авто Mail».

«Как следует из Единого реестра доменных имен Роскомнадзора, лицо, зарегистрировавшее домен heartofeurope.ru, оказалось аффилировано с брендом Belgee — под этим наименованием китайская компания Geely продает в России модели своей устаревшей производственной линейки», — говорится в сообщении.

По информации источника, юридическое лицо ООО «Слава Моторс», ответственное за дистрибуцию Belgee в России, на прошлой неделе зарегистрировало домены для новой торговой марки Monjaro. Помимо данного бренда китайский автоконцерн может вывести на рынок и марку NordCross.

Также сообщается, что в апреле 2024 года в конгресс США внесли законопроект, согласно которому нужно применять структурные санкции в отношении автокомпаний КНР, поставляющих продукцию в Россию. В настоящее время законопроект заморожен, но из-за этого китайские компании начинают скрывать свои товары в России под «маскировочные» бренды.

Ранее сообщалось, что в РФ в апреля состоится премьера нового автомобильного бренда из Европы.

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