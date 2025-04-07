Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Простите, что напугал»: таксист-мигрант извинился за то, что бегал с ножом за пассажиром

В Улан-Удэ на видео попали извинения мигранта, который бегал по дороге с ножом

В Улан-Удэ таксист-мигрант извинился за то, что бегал по проезжей части с ножом. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

«Дебоширом оказался гражданин Узбекистана. В отношении него возбудили уголовное дело за хулиганство по ч.2 ст. 213 УК РФ и заключили под стражу. Парень принес извинения горожанам за то, что напугал», — говорится в сообщении.

На кадрах видно, как мужчина извиняется перед жителями Бурятии за то, что испугал их. Кроме того, мигрант попросил прощения у пассажира, за которым он бегал с ножом, и пообещал, что такого больше не повторится.

Инцидент произошел в конце марта. Разъяренный таксист подрался с пассажиром на Элеваторе, а затем — бегал за ним с ножом по проезжей части.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчины дерутся возле белого легкового автомобиля. Далее на записи видно, как таксист замахивается ножом на пассажира, который пытается убежать.

Ранее вынесли приговор москвичам, которые обманули страховые службы на 12 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами