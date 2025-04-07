Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали о пяти плюсах внедорожника Tank 400

«За рулем» перечислил пять преимуществ внедорожника Tank 400
close
TANK

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Максим Кадаков протестировал китайский внедорожник Tank 400 и рассказал о его плюсах. Первое, на что обратил внимание специалист, это двигатель.

«Алюминиевый мотор снабжен мягким гибридным довеском – 48‑вольтовым электромотором, который чуть-чуть помогает на старте. Девятиступенчатый автомат имеет нехилый запас: переваривает 750 Н·м. Главное – меняйте масло через 60 тыс. километров», – сказал эксперт.

По словам Кадакова, в «четырехсотом» Tank удобно. Ничто не раздражает. Уже подзабытое словосочетание «интуитивно понятно» – лучшая характеристика. Еще здесь обычный, нормальный круглый руль – не сплющенный и не скошенный.

Также, на заднем диване много места. Кроме того, есть девять уровней обогрева заднего сиденья.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с наддувными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л.  с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. километров.

Ранее были названы три самых популярных китайских кросс-купе в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами