Салон Changan Eado Plus завалило снегом из-за внезапно активированной опции проветривания

Салон автомобиля Changan Eado Plus оказался полностью засыпан снегом из-за сработавшей опции проветривания, сообщает Telegram-канал No Limits.

«Очередной Changan Eado Plus решил проветриться ночью, аккурат под снегопадом. Это не первый случай самопроизвольного открытия окон с автомобилями Changan. В компании уверяют, что это базовая отключаемая функция автомобиля, который, дескать, так проветривает салон», - говорится в сообщении канала.

Однако, не исключено, что это брак автомобиля.

До этого автоэксперт Андрей Бундин заявил, что китайские автомобили в России покрываются коррозией за два года из-за сурового климата и возможного брака на производстве.

«Даже европейские машины страдают в нашем климате. Складывается впечатление, что реагенты, например, в Москве, с каждым годом становятся все агрессивнее <...> даже на европейских автомобилях в течение пяти лет эксплуатации образуются маленькие «рыжики»», — заявил эксперт.

По его словам, в этом случае речь не идет о заводском браке, потому что у европейских производителей большой опыт в изготовлении машин, в том числе для водителей из России. Бундин добавил, что у китайских автокомпаний опыт в изготовлении надежных лакокрасочных покрытий не такой большой.

Ранее россиянам рассказали, за сколько лет китайский авто проржавеет насквозь.