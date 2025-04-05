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«Афера года»: гаишники посадили пьяного мужчину за руль и затем оштрафовали

Сотрудники ДПС заставили сесть в авто пьяного мужчину в Новодвинске и оштрафовали
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Telegram-канал «Baza»

В Архангельской области два сотрудника ДПС заставили пьяного мужчину сесть за руль и после оштрафовали его. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

«Афера года произошла в Новодвинске. Двое сотрудников ДПС — 26-летний Максим Д. и 27-летний Владислав А. — заметили водителя, который спал в машине, припаркованной около кафе на улице Декабристов. Правоохранители догадались, что мужчина, скорее всего, был нетрезв и хотел проспаться, прежде чем ехать домой», — говорится в публикации.

В результате инспекторам пришла в голову идея «поймать с поличным» водителя. Для этого они обратились к своим знакомым, чтобы те попросили мужчину передвинуть автомобиль для освобождения проезда. Проехав два метра, водитель был застигнут гаишниками. Они провели медосвидетельствование, выписали штраф и изъяли машину.

Затем в рамках служебной проверки афера сотрудников была раскрыта. Против них возбуждено уголовное дело.

До этого подростки, которые сбежали из реабилитационного центра в Краснодарском крае и угнали машину, сняли из салона видео погони сотрудников ГИБДД. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

«17-летний Миша и 15-летняя Даша попали в социально-реабилитационный центр из-за того, что часто уходили из дома. В центре они познакомились с 13-летним Тимофеем и вместе решили бежать. Вернее — уезжать. Они взяли ключи от машины в куртке сотрудницы СРЦН, сели в Hyundai и погнали по платной трассе», — говорится в публикации Baza.

Ранее водитель снял на видео разрушение домов в Сибири из-за непогоды.

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