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Японский автобренд Nissan хочет переехать в США

Nikkei: японский автопроизводитель Nissan может перенести производство в США
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Nissan

Японская автокомпания Nissan Motor может перенести часть своих производств на территорию США с целью избежать таможенных пошлин, который ввел президент Дональд Трамп. Об этом пишет Nikkei.

В планах автобренда — перенести в США часть своих мощностей, которые сейчас расположены в японской префектуре Фукуока, где собирают популярные SUV Rogue. Издание отметило, что это решение нанесет ущерб местным средним и малым компаниям, поставляющих комплектующие.

До этого президент США Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она окажется заметно выше: 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. Против РФ пошлины не вводились. По мнению опрошенных «Газетой.Ru» экономистов, новые торговые пошлины приведут к замедлению глобального экономического роста и резкому падению цен на нефть, что отразится и на России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Stellantis уволит свыше 5 тысяч сотрудников и закроет заводы из-за Трампа.

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