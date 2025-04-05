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Британская автомобильная компания отказалась от поставок в США

Британская компания Jaguar Land Rover приостановит экспорт автомобилей в США
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Jaguar Land Rover

Британская компания Jaguar Land Rover приостановит экспорт своих автомобилей в США с понедельника, 7 апреля. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что решение принято в связи с тем, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп решил ввести 25-процентные пошлины на импорт автомобилей из-за рубежа. По последним данным, почти четверть проданных автомобилей Jaguar Land Rover приходилась на рынок Северной Америки.

Агентство уточняет, что другие крупные автопроизводители также пересматривают стратегии по поставкам автомобилей в Соединенные Штаты.

Накануне сообщалось, что автопроизводитель Stellantis приостановит работу двух сборочных заводов в Мексике и Канаде на фоне введения пошлин в размере 25% президентом США Дональдом Трампом. В результате компания «на время» уволит 4,5 тыс. почасовых рабочих на канадском заводе и примерно 900 сотрудников на вспомогательных предприятиях в США.

Ранее стало известно, что ушедшим из России автобрендам предрекли тяжелые времена из-за Трампа.

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