Глава «АвтоВАЗа» анонсировал выпуск нового поколения Lada Vesta Sport

Глава «АвтоВАЗа» Соколов назвал три главных проекта завода в 2025 году

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов назвал три ключевых проекта, которые предприятие планирует осуществить в 2025 году. Об этом сообщает «Лада Онлайн».

«Максим Соколов обозначил ключевые проекты по развитию производства в 2025 году — это старт производства Lada Iskra, освоение нового 1,8-литрового мотора для семейства Lada Niva и запуск Lada Vesta Sport второго поколения», — отмечается в публикации.

Это заявление президент компании сделал на отраслевом совещании по вопросам развития региональных поставщиков автомобильной промышленности, которое состоялось на заводе, уточняет издание.

Выступая перед представителями автокомпонентной отрасли, глава компании также подчеркнул, что разработка собственных автомобилей и платформ для них может стать перспективой для компонентщиков и обеспечить для них высокий объем заказов.

Ранее «АвтоВАЗ» объявил о начале продаж Lada Niva Sport.