Дагестанцы сгорели во взорвавшейся Lada Granta, пока рядом стояли люди

В Дагестане люди сгорели во взорвавшейся Lada Granta, пока на это смотрела толпа

В Дагестане люди сгорели в результате взрыва Lada Granta на трассе в Новолакском районе. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«Страшная авария произошла сегодня вечером на 722-м километре трассы Р-217 «Кавказ». Водитель «гранты» выехал на встречку и врезался на полной скорости в «Газель». Оба автомобиля моментально загорелись, и затем прогремел мощный взрыв», — говорится в публикации.

В результате взрыва водитель и пассажир Granta не выжили, а мужчина за рулем «Газели» получил серьезные травмы и был госпитализирован. На месте работают экстренные службы. Судя по кадрам, в момент взрыва рядом с местом аварии находилось большое число людей.

До этого автоблогера Гаджи Гаджиева, который сбил во время дрифта несколько человек, выпустили из СИЗО.

«Во время апелляции на продление ареста, областной суд пришел к выводу, что держать Гаджиева в СИЗО — незаконно. Согласно постановлению, преступление не относится к тяжким, было совершено неумышленно, а сам Гаджиев признал вину, сотрудничает со следствием и помогает потерпевшим», — говорится в сообщении канала.

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