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Стало известно о рекордном убытке завода «Автотор» от сборки автомобилей BAIC и Kaiyi

Завод «Автотор» получил 4,3 млрд рублей убытка от выпуска автомобилей Kaiyi
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Михаил Голенков/РИА Новости

Китайские автомобильные компании BAIC и Kaiyi суммарно сгенерировали около 4,3 млрд рублей убытков калининградскому заводу «Автотор», который осуществляет контрактную сборку этих машин, сообщает auto.mail.ru.

«Доход ООО «БАИК РУС» в 2024 году составил 15,6 млрд рублей, что на 42% превышает показатель 2023 года. В то же время в графу «убыток» компания записала 2,4 млрд рублей против прибыли в 3 млн рублей годом ранее», — говорится в сообщении портала.

Убыток российского офиса Kaiyi (ООО «КАИ РУС») за прошлый год составил 1,86 млрд рублей, а прибыль — 10 млрд рублей.

Владельцами дистрибьюторов «КАИ РУС» и «БАИК РУС» значатся российские компании «Автоторг» и «Регионфонд».

До этого дилерская сеть «Рольф» завершила сотрудничество с автомобильными брендами Kaiyi и BAIC.

«Компания «Рольф» благодарит Kaiyi и BAIC за плодотворное сотрудничество. «Рольф» сохранит гарантийные обязательства перед своими клиентами по автомобилям данных марок», — заявил директор департамента новых автомобилей компании Николай Иванов.

Автомобильный бренд BAIC также сообщил о прекращении работы с дилерской сетью «Рольф» и о планах по поиску нового бизнес-партнера.

«Мы подтверждаем завершение сотрудничества с дилерской сетью «Рольф» <...> В настоящий момент BAIC актуализировал условия сотрудничества. Наряду с опытными операторами рынка мы ищем новых амбициозных партнеров», — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе автокомпании.

В прошлом году несколько петербургских дилерских холдингов прекратили сотрудничество с брендом Kaiyi. Представители объяснили это небольшими продажами, низкой узнаваемостью марки, а также неконкурентоспособностью на российском рынке.

Ранее россиянам рассказали, сколько в РФ закроется китайских автодилеров.

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