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Крупный российский дилер отказался от китайских автокомпаний Kaiyi и BAIC

«Рольф» расторг дилерские контракты с брендами Kaiyi и BAIC
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KAIYI

Дилерская сеть «Рольф» завершила сотрудничество с автомобильными брендами Kaiyi и BAIC. Об этом «Газете.Ru» рассказали представители компаний.

«Компания «Рольф» благодарит Kaiyi и BAIC за плодотворное сотрудничество. «Рольф» сохранит гарантийные обязательства перед своими клиентами по автомобилям данных марок», — заявил директор департамента новых автомобилей компании Николай Иванов.

Автомобильный бренд BAIC также сообщил о прекращении работы с дилерской сетью «Рольф» и о планах по поиску нового бизнес-партнера.

«Мы подтверждаем завершение сотрудничества с дилерской сетью «Рольф» <...> В настоящий момент BAIC актуализировал условия сотрудничества. Наряду с опытными операторами рынка мы ищем новых амбициозных партнеров», — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе автокомпании.

Уточняется, что в прошлом году несколько петербургских дилерских холдингов прекратили сотрудничество с брендом Kaiyi. Представители объяснили это небольшими продажами, низкой узнаваемостью марки, а также неконкурентоспособностью на российском рынке.

Ранее сообщалось, что китайские бренды снизили цены на свои автомобили в РФ.

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