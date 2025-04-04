Китайские фотомодели оголились на тюнинг-шоу и попали на видео

В китайском Сучжоу прошла ежегодная выставка тюнинга GT-Show. Об этом пишет Telegram-канал No Limits.

«Без лишних слов предлагаем вам просто самим поглядеть, как это выглядит у китайцев», — говорится в публикации.

На опубликованных кадрах, которые сняли посетители выставки, показаны китайские фотомодели. Некоторые из них оголили части тела, позируют в латексные костюмах и коротких юбках.

До этого балерина Анастасия Волочкова оголила свои ноги в автомобиле Maybach. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсетях.

«Мой любимый Maybach жемчужный... И мои стройные длинные ножки», — написала балерина.

На фото видно, что Волочкова положила голые ноги в черных босоножках на переднюю часть автомобиля. Судя по всему, Maybach в этот момент находился в движении.

Ранее водитель с горящим пахом попал на видео после взрыва в центре Амстердама.