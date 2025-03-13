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Волочкова оголилась на фото в «жемчужном» Maybach

Балерина Волочкова оголила свои ноги в Maybach и сделала им комплимент
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volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Балерина Анастасия Волочкова оголила свои ноги в автомобиле Maybach. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Мой любимый Maybach жемчужный... И мои стройные длинные ножки», — написала балерина.

На фото видно, что Волочкова положила голые ноги в черных босоножках на переднюю часть автомобиля. Судя по всему, Maybach в этот момент находился в движении.

В комментариях пользователи раскритиковали ноги балерины.

«Ласты вижу, а ноги где?» — написал один из них.

Недавно бывшая прима Большого театра села на шпагат в микрошортах в кресле у стоматолога.

Артистка не скрывает, что любит эпатировать публику. По словам звезды, в этом ей часто помогают друзья, которые участвуют в «стебных» историях и смотрят, как на это реагируют «ханжи».

Балерина также недавно заверила, что вообще не пьет алкоголь.

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