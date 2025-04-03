Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ГИБДД станет более требовательна к автомобилям старше 10 лет

CarExpo: ГИБДД будет более тщательно проверять автомобили старше 10 лет
close
Илья Наймушин/РИА «Новости»

С середины 2025 года сотрудники ГИБДД будут более тщательно проверять техническое состояние автомобилей старше 10 лет. Об этом сообщает издание CarExpo.ru.

Поводом для повышенного внимания стал тот факт, что большинство аварий, связанных с техническими неисправностями, зафиксированы с участием подержанных автомобилей старше 10 лет. Если инспекторы обнаружат дефекты, то владельцу придется заплатить штраф в виде суммы от 500 до 5000 рублей, а затем направиться на внеочередную экспертизу.

Владельцам подержанных автомобилей рекомендовано на регулярной основе осуществлять техническую диагностику — как минимум раз в полгода. При этом рекомендовано сохранять документы после прохождения ремонта или техобслуживания.

Также коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин заявил, что в России в случае снижения спроса могут подешеветь автомобили с пробегом.

Ранее были названы самые популярные люксовые авто с пробегом в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами