ГИБДД станет более требовательна к автомобилям старше 10 лет

CarExpo: ГИБДД будет более тщательно проверять автомобили старше 10 лет

С середины 2025 года сотрудники ГИБДД будут более тщательно проверять техническое состояние автомобилей старше 10 лет. Об этом сообщает издание CarExpo.ru.

Поводом для повышенного внимания стал тот факт, что большинство аварий, связанных с техническими неисправностями, зафиксированы с участием подержанных автомобилей старше 10 лет. Если инспекторы обнаружат дефекты, то владельцу придется заплатить штраф в виде суммы от 500 до 5000 рублей, а затем направиться на внеочередную экспертизу.

Владельцам подержанных автомобилей рекомендовано на регулярной основе осуществлять техническую диагностику — как минимум раз в полгода. При этом рекомендовано сохранять документы после прохождения ремонта или техобслуживания.

Также коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин заявил, что в России в случае снижения спроса могут подешеветь автомобили с пробегом.

Ранее были названы самые популярные люксовые авто с пробегом в России.