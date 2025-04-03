Немецкий автопроизводитель Porsche открестился от производства танков. Об этом РИА Новости сообщил представитель немецкого холдинга Кристоф Цемелка.

«Заявление о том, что «Porsche SE снова будет производить танки», я могу опровергнуть совершенно точно и однозначно», — заявил он.

До этого СМИ сообщали, что компания Porsche решила вновь выпускать танки из-за убытков.

Решение якобы было связано с неудачным годом для немецкой автомобильной промышленности, который закончился для Porsche убытком в €20 млрд. Менеджеры компании заявили о необходимости жесткой экономии и нового направления бизнеса.

Отмечалось, что Porsche может вложить в оборонные проекты до €2 млрд.

Во Вторую мировую войну Porsche занимался производством танка Tiger, противотанковой САУ Ferdinand (Elefant), сверхтяжелого танка Maus и т. д. Впоследствии производитель принял участие в создании танка Leopard 1.

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