Porsche начнет выпускать танки

Немецкая компания Porsche решила вновь выпускать танки из-за убытков. Об этом сообщает Europäische Sicherheit & Technik.

Решение связано с неудачным годом для немецкой автомобильной промышленности, который закончился для Porsche убытком в €20 млрд. Менеджеры компании заявили о необходимости жесткой экономии и нового направления бизнеса.

Отмечается, что Porsche может вложить в оборонные проекты до €2 млрд. В частности, компания уже отправила средства производителю беспилотников Quantum Systems.

Во Вторую мировую войну Porsche занимался производством танка Tiger, противотанковой САУ Ferdinand (Elefant), сверхтяжелого танка Maus и т. д. Впоследствии производитель принял участие в создании танка Leopard 1.

До этого генеральный директор Volkswagen (VW) Оливер Блуме заявил, что концерн «открыт» для производства военной техники на своих заводах.

«Мы очень внимательно изучаем потребности в военной технике», — заявил он.

При этом он подчеркнул, что на данный момент решение по этому вопросу не принято.

«Мы принципиально открыты для таких тем», — отметил Блуме.

VW также сокращает десятки тысяч рабочих мест и планирует производить на сотни тысяч автомобилей меньше в год. По итогам 2024 года немецкий автоконцерн Volkswagen зафиксировал снижение прибыли, но выплатит дивиденды своим акционерам.

Ранее россиянам назвали шесть машин из Восточной Европы, которые конкурировали с советскими автомобилями.