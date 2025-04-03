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Стало известно, что Михаил Ефремов сделает на свободе в первую очередь

Адвокат Михаила Ефремова рассказал о планах актера сразу после освобождения
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Валерий Левитин/РИА Новости

Актер Михаил Ефремов на свободе в первую очередь отправится на лечение в медучреждение в Москве. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на адвоката артиста Юрия Падалко.

«Он уточнил, что актер будет лечить болезнь легких. Его выпустят из колонии 9 апреля», — передает издание.

24 марта суд удовлетворил прошение Михаила Ефремова об УДО, на заседании актер пожаловался на проблемы со здоровьем и заявил, что полностью переосмыслил свою жизнь. Тем не менее суд напомнил артисту о его нарушениях порядка в колонии, а правозащитники посчитали, что Ефремов не заслужил освобождения. По данным Shot, несколькими днями ранее актер обещал устроить «чудовищную» движуху после освобождения — но его адвокат назвал публикацию фейком. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Москве стали проводить экскурсии к дому Михаила Ефремова.

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