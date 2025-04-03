В Москве стали проводить экскурсии к дому Михаила Ефремова

В Москве появились экскурсии в направлении к дому актера Михаила Ефремова, которому одобрили условно-досрочное освобождение (УДО). Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

«По центру Москвы водят желающих прогуляться по самым интересным местам, среди которых — дом в Плотниковом переулке, где жил Ефремов. Местный гид рассказывает, что артист жил и будет жить здесь, а справиться с проблемами с алкоголем ему поможет «Институт наркологии», находящийся рядом», — говорится в публикации.

24 марта суд удовлетворил прошение Михаила Ефремова об УДО, на заседании актер пожаловался на проблемы со здоровьем и заявил, что полностью переосмыслил свою жизнь. Тем не менее суд напомнил артисту о его нарушениях порядка в колонии, а правозащитники посчитали, что Ефремов не заслужил освобождения. По данным Shot, несколькими днями ранее актер обещал устроить «чудовищную» движуху после освобождения — но его адвокат назвал публикацию фейком. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, куда поедет Ефремов сразу после освобождения.