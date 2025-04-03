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Стало известно, кто чаще всего получает чаевые от клиентов

Таксисты, официанты и курьеры чаще остальных получают чаевые от клиентов в РФ
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Renata Photography/Shutterstock/FOTODOM

В России чаще остальных чаевые от клиентов получают таксисты, официанты и курьеры. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«В РФ большинство пользователей сферы услуг охотно выражают свою благодарность в виде чаевых конкретным сотрудникам. 43% опрошенных чаще других вознаграждают официантов, 30% — водителей такси, а замыкают тройку лидеров курьеры», — говорится в сообщении.

По информации источника, 1,7 тыс. активных пользователей Wildberries приняли участие в опросе «RWB Исследований». Результаты показали, что почти 50% респондентов, которые регулярно оставляют чаевые, готовы отдавать более 300 рублей, каждый пятый опрошенный – более 200, а 18% участников опроса – более 100 рублей.

Также сообщается, что большинство людей оставляют чаевые, чтобы выразить признательность за хороший сервис, вежливое общение и доброжелательность.

До этого сообщалось, что актеру Михаилу Ефремову после выхода из колонии по УДО следует научиться выбирать партнеров.

Ранее в Уфе мужчина в костюме гаишника ездил на моноколесе, пугая самокатчиков.

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