В России грузоперевозкам может грозить кризис

С осени 2024 года рынок грузоперевозок покинула пятая часть транспортных компаний, что свидетельствует о кризисе в отрасли. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные профильных ассоциаций.

По данным ассоциации «АвтоГрузЭкс», большинство компаний покинули российский рынок зимой. По данным ГК «Альфа-Лизинг», количество возвращенных грузовиков увеличилось в два раза по сравнению с началом прошлого года.

Ассоциация «Грузавтотранс» выяснила, что около 30% российских транспортников заморозили бизнес в связи с отсутствием возможности оплачивать долги и лизинг. Президент организации Владимир Матягин сообщил, что достаточно низкий уровень тарифов не помогает окупать даже себестоимость предоставленной услуги, в связи с этим 2024 год многие участники отрасли завершили с отрицательной рентабельностью.

В «АвтоГрузЭкселе» рассказали, что при отсутствии платежей лизинговые компании отбирают транспорт, и он простаивает на площадках. Всего на стоках припаркованы порядка 20 тыс. грузовиков.

Президент ассоциации Вадим Филатов сообщил, что в феврале текущего года участники отрасли обратились к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой помочь отрасли. Например, отсрочить взносы во внебюджетные фонды, компенсировать лизинговые взносы по договорам 2023–2024 годов. Сумма запрашиваемой поддержки оценивается в 19 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в России проверят автоперевозчиков на предмет финансовых махинаций.