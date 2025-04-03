Стало известно, почему необязательно готовить автомобиль к весне

Если водитель регулярно проводит технический осмотр своей машины, то к весне будет достаточно поменять только шины. Об этом Lenta.ru рассказал партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

По его словам, машины должны проходить ТО по графику. Если водитель нарушил это правило, то при подготовке автомобиля к весне нужно обратить внимание на кузов.

«Сначала надо помыть автомобиль и внимательно осмотреть кузов, потому что зимой там могли образоваться какие-нибудь царапины, вмятины, а под слоем грязи это не видно. Поскольку грязь содержит самые разные реагенты, то эти небольшие очаги могут зацвести», — посоветовал Моржаретто.

Автоэксперт порекомендовал проверить уровень масла, техжидкостей и заменить воздушный фильтр салона с дворниками.

Чтобы восстановить автомобиль после зимнего сезона, потребуется тщательная и дорогостоящая ревизия. В противном случае ему со временем грозит поломка и преждевременный износ. Так, зимние дороги с ямами и наледью оказывают повышенные нагрузки на подвеску. Поэтому перед наступлением тепла нужно проверить амортизаторы на наличие подтеков, люфтов и стуков. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

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