Как привести автомобиль в порядок после зимы

Автоэксперт Плисов: для восстановления авто после зимы нужно до 100 тыс. рублей

Чтобы восстановить автомобиль после зимнего сезона, потребуется тщательная и дорогостоящая ревизия. В противном случае ему со временем грозит поломка и преждевременный износ. Подробнее об этом в материале «Газеты.Ru».

Уязвимые детали

В зимний сезон есть комплектующие, которые страдают особенно сильно, говорят эксперты, опрошенные «Газетой.Ru». В первую очередь — это кузов и лакокрасочном покрытие.

« Соль и химические реагенты активно разъедают металл , особенно в местах, где уже есть сколы или царапины», — рассказала директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова.

По словам эксперта, чтобы избавиться от коррозии, сначала нужно тщательно промыть кузов с шампунем и обработать его защитным воском. Если обнаружены очаги ржавчины, то следует зачистить их и покрасить антикоррозийной грунтовкой и краской.

Также зимние дороги с ямами и наледью оказывают повышенные нагрузки на подвеску . Поэтому перед наступлением тепла нужно проверить амортизаторы на наличие подтеков, люфтов и стуков.

«Изношенные стойки снижают управляемость и приводят к ускоренному износу резины. Также нужно проверить состояние сайлентблоков, шаровых опор и рулевых тяг», — подчеркнула Трушкова.

Влага и соль вызывают коррозию тормозных дисков и суппортов . Необходимо измерить толщину тормозных колодок (должно быть минимум 34 мм) и состояние тормозных шлангов, отметили в «Рольфе». Если педаль тормоза стала мягкой или появился скрип, лучше провести полную диагностику. Проверить тормозные механизмы на независимых станциях техобслуживания можно вообще бесплатно, уверяет член правления «Союза автосервисов» Илья Плисов.

«К нам приходят люди, которые не проверяют тормоза годами. В итоге у кого-то тормозные механизмы уже просто крошатся в труху», — рассказал он.

Отдельная строка ревизии — двигатель и подкапотное навесное оборудование, напомнил директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов. Здесь нужно уделить внимание целостности ремней, наличию течей, необходимо помыть подкапотное пространство, проверить загрязнение радиаторов, и при необходимости очистить соты, уточнил Тимашов.

Технические жидкости

На фоне перепадов температур и загрязнений технические жидкости сильно теряют в свойствах. В «Рольфе» советуют обратить внимание на антифриз.

«Проверяйте уровень и плотность охлаждающей жидкости с помощью ареометра. Если антифриз мутный или содержит ржавчину, это признак его старения или попадания воздуха в систему», — сказала директор по сервису «Рольфа» Юлия Трушкова.

Тормозная жидкость склонна к гигроскопичности — накоплению влаги, что снижает эффективность тормозов. Проверить процент содержания воды можно специальным тестером — при значении выше 3% жидкость нужно заменить, заявила эксперт .

Также к концу зимы может потребоваться замена масла в двигателе внутреннего сгорания (ДВС).

«Масло ДВС желательно менять каждый сезон, поскольку зимой при низких скоростях и холодных пусках оно быстрее теряет свои свойства», — отметили в «Автодоме».

Вместе с маслом потребуется заменить и масляный фильтр , который накапливает частицы грязи и продукты износа, говорят эксперты.

Салон и электроника

Морозы негативно влияют и на электронику автомобиля , включая датчики, блоки управления и проводку. Чтобы не допустить возможные сбои в работе электронных систем, стоит посетить сервисный центр для проведения комплексной диагностики, посоветовал коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

Директор департамента механического ремонта »Авилон Kia Вадим Стрельбицкий отметил, что зима — особенно сложное испытание для аккумулятора. За сезон может выйти из строя и кондиционер — он сломается в первый же жаркий день.

«Пока еще не наступило тепло свыше 10°С, нужно заехать на проверку кондиционера, перезаправить его и заменить все необходимое — например, прокладки, если они вдруг протекают.

Кондиционеры без ухода живут пять-семь лет , после чего у них обязательно что-нибудь там начинает сочиться», — пояснил эксперт.

В «Рольфе» добавили, что после зимы часто требуется замена салонного фильтра . Если он забит, это снижает эффективность обогрева и кондиционирования. Забитый фильтр не только ухудшает вентиляцию, но и способствует размножению бактерий.

По словам экспертов, не стоит пренебрегать и химчисткой салона — влага с обуви и соль с ковриков постепенно разрушают напольное покрытие. Чтобы избежать проблем, достаточно пропылесосить салон, протереть пластик антистатиком и сделать химчистку текстиля.

Щетки и свечи

После зимы часто приходится заменять щетки стеклоочистителей: они стираются об лед, поэтому к весне они работают некачественно , уточнил Илья Плисов из «Союза автосервисов». И если во время снегопада это может быть не так критично, то во время дождя это крайне важно.

Из-за перепадов температур и холодных запусков на свечах зажигания часто образовывается нагар . Если детали изношены или зазор увеличился, то двигатель будет плохо заводиться и троить.

«Снимите свечи, проверьте зазор щупом (обычно 0,8–1,1 мм в зависимости от двигателя) и состояние электродов. При необходимости замените», — посоветовали в «Рольфе».

А вот с заменой резины как раз торопиться не стоит, говорят эксперты. Смена зимних шин на летние зависит от погодных условий и среднесуточной температуры воздуха. Общие рекомендации обычно подразумевают посещение шиномонтажа при среднесуточной температуре 5°С, но в автомобильном маркетплейсе Fresh рекомендуют дождаться 7°С.

«Март — непредсказуемый месяц, погода может меняться часто и резко, поэтому лучше повременить с заменой шин. Тем более, что штрафы не предусмотрены за эксплуатацию шипованных зимних покрышек вплоть до июня», — заметил Евгений Житнухин из Fresh.

Во сколько встанет ремонт

По словам Плисова из «Союза автосервисов», конечный ценник всех процедур для автомобиля после зимы будет значительно разниться в зависимости от запущенности машины. Если потребуется замена комплекта резины, то заплатить придется от 40 тыс. до 100 тыс. рублей.

«Если ничего особенного не потребуется, то для того, чтобы привести автомобиль в порядок после зимы, нужно в среднем 20-30 тыс. рублей. При необходимости замены каких-то деталей (колодок, дисков, рычагов) средний чек может вырасти свыше 100 тыс. рублей, даже если речь идет не о самых дорогих машинах», — резюмировал эксперт.