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Россиянам назвали семь минусов Toyota Camry седьмого поколения

Автоэксперт Зиновьев рассказал о семи минусах Toyota Camry седьмого поколения
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Haggardous50000/Shutterstock/FOTODOM

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал о минусах седана Toyota Camry седьмого поколения.

«У всех моторов – в частности, подводит водяная помпа. Гидроавтоматы чувствительны к перегреву, а штатный теплообменник недостаточно эффективен. Не особо стойко лакокрасочное покрытие. Передние сиденья быстро проминаются. Закисают задние тормозные суппорты. Медиасистема на платформе Яндекс Авто страдает глюками», — сказал эксперт.

При этом, по словам специалиста, автомобиль славится отличным балансом надежности и комфорта. Любые запчасти найти несложно.

До этого Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с турбированными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л.  с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. км.

Ранее были названы четыре недостатка кроссовера Volkswagen Taos.

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