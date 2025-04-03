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В России начались продажи самых экономичных версий Lada Largus

«АвтоВАЗ» обновил свои самые экономичные версии Lada Largus, работающие на газе
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АВТОВАЗ

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» объявил о старте продаж модернизированных двухтопливных универсалов и фургонов Lada Largus CNG, сообщает пресс-служба бренда.

«АвтоВАЗ» объявляет о старте продаж модернизированных двухтопливных универсалов и фургонов Lada Largus CNG. В соответствии с пожеланиями потребителей в новой версии баллоны расположены под полом кузова, благодаря чему полностью сохраняется и вместительный багажник, и штатный 50-литровый бензобак», - говорится в сообщении пресс-службы.

Работа на природном газе позволяет в 2,5 раза снизить затраты на топливо. Запас хода модификации составляет 1 тыс. километров.

«АвтоВАЗ» остановил выпуск Lada Largus CNG (работает на бензине и сжатом природном газе) в 2021 году, вместе с рестайлингом модели. После этого неоднократно высказывались намерения вернуть эту модификацию в модельную линейку. Теперь Largus CNG снова вернулся в модельную гамму Lada.

Универсал Lada Largus CNG с учетом всех скидок стоит у дилеров «АвтоВАЗа» 1,68 млн рублей.

Ранее в России представили две новые версии Lada Niva Legend.

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