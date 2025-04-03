Красноярец устроил дрифт на «Жигулях» на перекрестке и попал на видео

В Красноярске на видео попало, как «Жигули» дрифтили на перекрестке

В Красноярске мужчина устроил дрифт на перекрестке на «Жигулях». Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Красноярск».

«Инспекторы ДПС привлекли к ответственности 21-летнего водителя «Жигулей», совершавшего опасные маневры. Были составлены три административных протокола: один — за выезд на полосу встречного движения, еще два за повторный проезд на запрещающий сигнал светофора», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как водитель на белых «Жигулях» объезжает остановившийся автомобиль и начинает выполнять опасные маневры на перекрестке. При этом рядом с дрифтящей машиной по пешеходному переходу идут люди, которые стараются как можно дальше отойти от «Жигулей».

По словам сотрудника правоохранительных органов, в отношении нарушителя составят ряд административных материалов за нарушение ПДД, а также назначат штрафы на общую сумму 22,5 тыс. рублей или лишат права вождения на срок от четырех до шести месяцев.

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