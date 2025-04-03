Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Красноярец устроил дрифт на «Жигулях» на перекрестке и попал на видео

В Красноярске на видео попало, как «Жигули» дрифтили на перекрестке

В Красноярске мужчина устроил дрифт на перекрестке на «Жигулях». Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Красноярск».

«Инспекторы ДПС привлекли к ответственности 21-летнего водителя «Жигулей», совершавшего опасные маневры. Были составлены три административных протокола: один — за выезд на полосу встречного движения, еще два за повторный проезд на запрещающий сигнал светофора», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как водитель на белых «Жигулях» объезжает остановившийся автомобиль и начинает выполнять опасные маневры на перекрестке. При этом рядом с дрифтящей машиной по пешеходному переходу идут люди, которые стараются как можно дальше отойти от «Жигулей».

По словам сотрудника правоохранительных органов, в отношении нарушителя составят ряд административных материалов за нарушение ПДД, а также назначат штрафы на общую сумму 22,5 тыс. рублей или лишат права вождения на срок от четырех до шести месяцев.

Ранее легковушка «влетела в лоб» большегруза в Тверской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами