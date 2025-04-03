Автоблогера Венгалби, пытавшегося дать взятку гаишнику, обвинили в мошенничестве

Задержанного за взятку автоблогера Венгалби участник его розыгрыша обвинил в обмане. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Участник его платного конкурса написал заявление, где обвинил в обмане с призами. Семь месяцев назад пострадавший отправил Венгалби 330 тысяч рублей для участия в гиве (конкурсе), в котором обещали разыграть Mercedes E63 AMG, десять iPhone и пять Sony PlayStation 5», — говорится в сообщении.

По информации источника, старт конкурса отложили на два месяца, а после – разыграли только два телефона и автомобиль, при этом призы достались пользователям, аккаунты которых нельзя просмотреть. Кроме того, договор купли-продажи автоблогер не показал в социальных сетях, а через время он разыграл на трансляции несколько тысяч рублей.

Также сообщается, что участник конкурса обратился в полицию и в Следственный комитет, где написал заявление на Венгалби и организаторов конкурса. Теперь автоблогеру грозит уголовная ответственность за мошенничество.

Ранее автоблогер Венгалби обвинил во взятке гаишнику свое хорошее настроение.