Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, когда начнутся продажи общих полисов ОСАГО для России и Белоруссии

Продажи общего ОСАГО для России и Белоруссии начнутся 23 апреля
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Продажи полисов ОСАГО, действие которых распространяется на Россию и Белоруссию, начнутся 23 апреля 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА).

«Договор страхования Союзного государства, представляет из себя договор ОСАГО с одновременно заключенным дополнительно к нему по желанию страхователя договором расширения на Республику Беларусь. Покрытие на Республику Беларусь не включается по умолчанию во все полисы ОСАГО», — отмечается в сообщении.

Полисы с расширением на территорию Белоруссии можно оформить только в электронном виде. В России на это уполномочены девять страховых компаний: «АльфаСтрахование», «ГСК «Югория», «Зетта Страхование», «Спасские ворота», СК «Двадцать первый век», «СК «Согласие», «Росгосстрах», «ВСК» и «РЕСО-Гарантия».

Ранее Росстандарт признал, что в России остались автомобили с опасными подушками Takata.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами