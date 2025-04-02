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Росстандарт подтвердил наличие в России автомобилей с опасными подушками Takata

Росстандарт: в России остались автомобили с опасными подушками Takata
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Depositphotos

Отзывные кампании в отношении автомобилей с травмоопасными подушками безопасности Takata в России еще не завершены. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал руководитель Росстандарта Антон Шалаев.

«С момента выявления этих случаев за несколько лет нами были согласованы отзывные программы в отношении 1,5 млн автомобилей суммарно по всем маркам в России. Выполнены ли эти отзывные программы в полном объеме? Нет, многие из них еще выполняются. На многих машинах замена подушек безопасности еще не произошла», — сказал Шалаев.

Глава Росстандарта напомнил, что ситуация была связана с конкретными моделями подушек безопасности Takata, в которых наблюдалась деградация вещества внутри пиропатрона при определенных климатических условиях. В результате при срабатывании подушки разрушался корпус газогенератора, а его обломки разлетались по салону и травмировали людей.

Из-за опасных подушек Takata десятки миллионов машин многих автоконцернов были отозваны по всему миру.

О ситуации с отзывами в России машин с подушками безопасности Takata читайте в эксклюзивном интервью Антона Шалаева «Газете.Ru».

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