Россиянам рассказали, почему масло в двигателе пахнет бензином

Запах бензина в моторном масле — тревожный сигнал, указывающий на неполадки в работе двигателя, рассказал «Газете.Ru» директор по сервису и запасным частям «Авилон Mercedes-Benz» Алексей Балашов. Возникшие проблемы могут привести к его поломке.

«Одна из распространенных причин попадания бензина в масло — износ поршневых колец. При повреждении они не обеспечивают герметичность камеры сгорания. В результате топливо просачивается в картер двигателя и смешивается с маслом», — сказал эксперт.

Еще одна причина запаха бензина от масла — неисправность топливной системы. Например, проблемы с форсунками или регулятором давления приводят к переобогащению топливовоздушной смеси. Избыточное количество бензина не успевает полностью сгореть и стекает в картер, где смешивается с маслом, пояснил специалист.

Частая работа двигателя при коротких поездках зимой, также может стать причиной проблемы. В таких условиях топливо не успевает полностью сгорать и его часть попадает в масло, вызывая и появление запаха.

Проблемы с системой вентиляции картера — еще один источник запаха бензина в масле. Если она неисправна, давление в картере повышается, что способствует проникновению паров бензина в масло.

Неисправность сальников клапанов также может вызывать запах бензина в масле. Если они изношены, топливо свободно проникает в масляную систему, предупредил Балашов.

Ранее выяснилось, что россиянам в автосервисах не полностью меняют масло в «автоматах».