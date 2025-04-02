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Бывший завод Toyota скрыл собственника в учредительных документах

Бывший российский завод Toyota скрыл информацию о собственнике
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Предприятие «Шушары-Авто», которое владеет бывшим заводом Toyota в Санкт-Петербурге, скрыло в учредительных документах своего собственника. Такие данные содержатся в актуальной выписке на ООО «Шушары-Авто» из единого госреестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

«Доступ к сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ, ограничен в соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», — говорится в пункте о собственнике компании.

Запись о смене собственника компании была внесена в ЕГРЮЛ 1 апреля 2025 года. До этого собственником «Шушары Авто» являлся ФГУП «НАМИ». На заводе планировалось собирать российские электромобили e-Neva, выпуск которых анонсировал концерн «Алмаз-Антей». В марте 2025 года стало известно, что проект e-Neva заморожен на неопределенный срок.

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