Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России подешевели пикапы Sollers ST6, которые делают на УАЗе

Sollers снизил цены на пикапы ST6, которые собирают на УАЗе
close
ресс-служба «Соллерс»

Компания Sollers снизила цены на дизельные версии пикапа ST6, который собирается на УАЗе. Об этом сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на данные собственного мониторинга прайс-листов автопроизводителя.

«В России подешевел отечественный пикап Sollers ST6, который с января текущего года выпускается на УАЗе. Цены двух его дизельных комплектаций в начале апреля снизились на 50 тыс. рублей», — отмечается в публикации.

Автомобиль с дизелем 2.0 мощностью 136 л.с. после снижения цен в базовой версии стоит 2,68 млн рублей. В исполнении Comfort с дизелем автомобиль стоит 2,78 млн рублей.

Выпуск дизельного двигателя, которым оснащается пикап, локализован в России на заводе Sollers в Елабуге. Этот мотор планируется также устанавливать на коммерческую технику УАЗ «Профи» и внедорожники «Патриот».

Ранее стало известно, что продажи Lada в марте рухнули на 33%.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами