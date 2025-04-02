В России подешевели пикапы Sollers ST6, которые делают на УАЗе

Sollers снизил цены на пикапы ST6, которые собирают на УАЗе

Компания Sollers снизила цены на дизельные версии пикапа ST6, который собирается на УАЗе. Об этом сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на данные собственного мониторинга прайс-листов автопроизводителя.

«В России подешевел отечественный пикап Sollers ST6, который с января текущего года выпускается на УАЗе. Цены двух его дизельных комплектаций в начале апреля снизились на 50 тыс. рублей», — отмечается в публикации.

Автомобиль с дизелем 2.0 мощностью 136 л.с. после снижения цен в базовой версии стоит 2,68 млн рублей. В исполнении Comfort с дизелем автомобиль стоит 2,78 млн рублей.

Выпуск дизельного двигателя, которым оснащается пикап, локализован в России на заводе Sollers в Елабуге. Этот мотор планируется также устанавливать на коммерческую технику УАЗ «Профи» и внедорожники «Патриот».

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