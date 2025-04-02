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Массовая авария парализовала движение на МКАД

На МКАД в Москве частично перекрыли движение из-за массового ДТП
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Depositphotos

В Москве на МКАД частично перекрыто движение из-за массовой автомобильной аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне 18-го км МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что движение перекрыто по трем полосам из пяти и затруднено на 7 км. В ведомстве посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка МКАД.

До этого в Ленинградской области водитель на Audi перегородил проезд автомобилю скорой помощи с включенными спецсигналами.

«Скорая ехала с сиреной по встречке, водитель Audi не стал ее пропускать. Белый кроссовер уперся в бампер спецмашины. Так, автомобили простояли несколько минут», — сообщили очевидцы.

Водители запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как белый автомобиль не дает проехать автомобилю экстренных служб. При этом у машины скорой помощи включена сирена и проблесковые маячки.

Ранее сообщалось, что «Газель» пошла в лобовой таран на фуру в Оренбургской области.

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