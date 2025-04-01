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Петербуржец на Audi не пропускал скорую помощь с мигалками и попал на видео

В Ленобласти на видео попало, как Audi перегородил проезд скорой с мигалками

В Ленинградской области водитель на Audi перегородил проезд автомобилю скорой помощи с включенными спецсигналами. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

«Скорая ехала с сиреной по встречке, водитель Audi не стал ее пропускать. Белый кроссовер уперся в бампер спецмашины. Так, автомобили простояли несколько минут», — сообщили очевидцы.

Водители запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как белый автомобиль не дает проехать автомобилю экстренных служб. При этом у машины скорой помощи включена сирена и проблесковые маячки.

По информации источника, инцидент произошел накануне вечером по дороге в Новосергеевку.

До этого сообщалось, что в Москве остановили автомобиль Aurus Senat со спецсигналами и фальшивыми документами из Управделами президента. Правоохранители выяснили, что VIN-номера данного автомобиля не существует, а в Управделами такая машина не числится. Тогда на нарушителя надели наручники, а ключи от машины и документы забрали.

Ранее приморцы устроили «побоище» на проезжей части.

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