Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Газель» пошла в лобовой таран на фуру в Оренбургской области, и это попало на видео

Под Оренбургом попало на видео, как «Газель» пошла в лобовой таран на фуру

В Оренбургской области 28 марта фура столкнулась с «Газелью». Об этом сообщает Госавтоинспекция по региону в своем Telegram-канале.

«На автодороге М5 МоскваЧелябинск около с. Северное, водитель автомобиля «Скания» при совершении обгона, не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с автомобилем «ГАЗ», движущимся во встречном направлении», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор «Газели» запечатлел инцидент на видео. На кадрах видно, как большегруз выезжает на встречную полосу движения и врезается в «Газель».

По информации источника, в результате столкновения никто не пострадал. Медики осмотрели водителей и отпустили домой.

Также сообщается, что сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В Госавтоинспекции предупредили водителей, что во время планирования поездок следует учитывать погодные условия, время суток, а также выбирать скоростной режим и не совершать опасных маневров на проезжей части.

Ранее петербуржец на Audi не пропускал скорую помощь с мигалками.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами