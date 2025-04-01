«Газель» пошла в лобовой таран на фуру в Оренбургской области, и это попало на видео

Под Оренбургом попало на видео, как «Газель» пошла в лобовой таран на фуру

В Оренбургской области 28 марта фура столкнулась с «Газелью». Об этом сообщает Госавтоинспекция по региону в своем Telegram-канале.

«На автодороге М5 Москва — Челябинск около с. Северное, водитель автомобиля «Скания» при совершении обгона, не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с автомобилем «ГАЗ», движущимся во встречном направлении», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор «Газели» запечатлел инцидент на видео. На кадрах видно, как большегруз выезжает на встречную полосу движения и врезается в «Газель».

По информации источника, в результате столкновения никто не пострадал. Медики осмотрели водителей и отпустили домой.

Также сообщается, что сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В Госавтоинспекции предупредили водителей, что во время планирования поездок следует учитывать погодные условия, время суток, а также выбирать скоростной режим и не совершать опасных маневров на проезжей части.

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