Стало известно, кто чаще всего попадал в ДТП в 2024 году

В 2024 году чаще всего в ДТП попадали опытные водители. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Госавтоинспекции МВД России.

«Чаще всего в дорожные аварии в 2024 году в России попадали водители с высоким стажем вождения. Так, по итогам прошлого года наибольшая доля ДТП на российских дорогах произошла с участием водителей, которые имеют стаж свыше 30 лет», — говорится в сообщении.

По информации источника, всего в 2024 году произошло 16,7 тыс. ДТП с опытными водителями. Кроме того, меньше всего в аварии попадали водители-новички, которые в прошлом году оказались самыми аккуратными на проезжей части. Так, за 2024 год произошло 8 тыс. ДТП с участием водителей со стажем до двух лет.

До этого сообщалось, что депутаты Законодательного собрания утвердили проект обращения к министру транспорта РФ о запрете езды на электровелосипедах по тротуарам. Ограничения не будут распространяться на велосипедистов в возрасте до 14 лет.

Ранее стало известно, кому разрешат парковаться бесплатно.