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Стало известно, кому разрешат парковаться бесплатно

Минтранс РФ хочет разрешить участникам боевых действий парковаться бесплатно
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Depositphotos

Минтранс РФ хочет дать право на бесплатную парковку участникам боевых действий. Об этом сообщает Telegram-канал URA.RU.

«С таким предложением выступил Минтранс, он разработал обновленные рекомендации по управлению парковочным пространством», — говорится в сообщении.

По информации источника, в регионах планируют внедрить оплату автомобильной парковки по телефону, а также выдачу удостоверений для бесплатной стоянки. Кроме участников боевых действий претендовать на разрешения смогут также беременные женщины, сироты и пенсионеры.

Также уточняется, что местные ГИБДД будут управлять стоянками. При этом в Минтрансе рекомендовали разместить на парковках дорожные знаки, зарядные станции для электромобилей, системы освещения, камеры фиксации нарушений и датчики занятости мест.

До этого сообщалось, что в Госавтоинспекции разъяснили порядок продления водительских удостоверений в 2025 году.

Ранее в России снизилось число лишенных прав из-за вождения в нетрезвом виде.

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