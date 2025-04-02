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В Петербурге утвердили обращение в Минтранс о запрете электровелосипедов на тротуарах

Депутаты Петербурга попросят Минтранс запретить электровелосипеды на тротуарах
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Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Депутаты Законодательного собрания утвердили проект обращения к министру транспорта РФ о запрете езды на электровелосипедах по тротуарам. Об этом сообщает издание «Деловой Петербург».

«В обращении предлагается внести в правила новое понятие «электровелосипед» и уточнить формулировку слов «велосипедист» и «мопед», а также запретить пользователям электровелосипедов ездить по тротуарам», — говорится в сообщении.

По информации источника, ограничения не будут распространяться на велосипедистов в возрасте до 14 лет или на тех, кто перевозит на дополнительном сидении ребенка в возрасте до семи лет. По словам авторов документа, передвигаться на электровелосипеде можно со скоростью не больше 10 км/ч.

Кроме того, поправок к очередному чтению не было. За данный документ проголосовали 48 депутатов. При этом на прошлом чтении Заксобрания рассматривался проект обращения, который вызвал споры. Некоторые депутаты предложили ввести подобный запрет только для курьеров.

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