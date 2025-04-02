Toyota подала заявки на регистрацию товарных знаков для ряда моделей в России

Японский бренд автомобилей Toyota подал 31 марта 2025 года 33 заявки на регистрацию в Роспатенте товарных знаков, сообщает ТАСС.

«Среди заявок есть товарные знаки с наименованием Toyota Prius, Toyota C-HR, Toyota Venza, Toyota Auris, Toyota GT86 и Toyota Supra», — говорится в сообщении агентства.

Автоэксперт Игорь Моржаретто сообщил ТАСС, что подача заявок является попыткой застолбить за собой свои товарные знаки на некую перспективу.

До этого «АвтоВАЗ» подал заявку на регистрацию нового товарного знака — Lada Tigris. Под брендом будут выпускаться автомобили, запчасти и аксессуары и осуществляться ремонт и техническое обслуживание транспортных средств.

В 2020 году автопроизводитель проводил конкурс в соцсетях, участникам которого предлагалось придумать название для новой модели Lada. К нему предъявлялся ряд требований, среди которых были ассоциация с Россией, сочетание со словом Lada, 2-3 слога и окончание на букву «А» и понятное ударение. По итогам конкурса «АвтоВАЗ» выбрал наименования Slava, Alta, Onega и Lika. Новых моделей с вышеперечисленными названиями «АвтоВАЗ» не выпускал.

Ранее в сети появились изображения нового российского спортивного купе стоимостью 7 млн рублей.