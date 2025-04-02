Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рыбаки пытались спасти вмерзший во льды Mercedes-Benz и попали на видео под Новосибирском

Под Новосибирском на видео попало, как рыбаки спасали вмерзший в лед Mercedes

В Новосибирской области рыбаки спасали вмерзший в лед Mercedes-Benz. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

«Рыбаки пытаются спасти «Мерседес», уходящий под лед на Новосибирском водохранилище. Иномарка тонет около Сосновки. По словам автора видео, вытащить не хватает сил. Подо льдом 15-метровая глубина, и пока помогают только дощечки», — говорится в сообщении.

Паблик «АСЕ-54 Новосибирск» опубликовал видео, снятое очевидцами. На кадрах видно, как под автомобиль поместили деревянные доски, а к самой машине прикрепили тросы. На записи также видно, что транспорт вмерз во льды.

Автор видео считает, что у рыбаков может не получится вытащить Mercedes-Benz.

До этого сообщалось, что в Москве мужчина на Lada Granta устроил гонки на тротуаре колледжа и чуть не сбил женщину на переходе. На кадрах видно, как белый легковой автомобиль дрифтит, выполняя опасные маневры на дороге, при этом чуть не сбивает идущую по пешеходному переходу женщину.

Ранее уфимец устроил «дикие» танцы на проезжей части.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами