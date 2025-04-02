Уфимец устроил «дикие» танцы на проезжей части и попал на видео

В Уфе мужчина танцевал на проезжей части и попал на видео

В Уфе мужчина устроил танцы на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Башкирия Online».

«В центре Уфы устроили «дикие танцы» посреди дороги. Непонятный движ заметили на Ленина в районе Гостиного двора», — говорится в сообщении.

Telegram-канал «Уфа с огоньком» опубликовал видео, снятое очевидцами. На кадрах видно, как мужчина танцует на проезжей части, при этом остальные люди стоят возле припаркованных автомобилей. На записи также слышно, как музыканты поют.

До этого сообщалось, что в Москве мужчина на Lada Granta устроил гонки на тротуаре колледжа и чуть не сбил женщину на переходе. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как белый легковой автомобиль дрифтит, выполняя опасные маневры на дороге, при этом чуть не сбивает идущую по пешеходному переходу женщину. После этого москвич разворачивается, увеличивает скорость и заезжает на тротуар, на котором продолжает «гонки».

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают личность водителя.

Ранее мужчины из Бутово пытались потушить горящий Mercedes.