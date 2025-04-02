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Депутатов попросили не парковаться на платных парковках

В Госдуме депутатов попросили не парковаться на платных парковках
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Virginia Mayo/AP

В Госдуме депутатов попросили не использовать платные парковки. Об этом сообщает Telegram-канал «Ведомости».

«Первый замглавы думского аппарата Валерий Иванов уведомил депутатов и госслужащих об увеличении штрафов в Москве за неоплату платных парковок и об «отсутствии возможности» размещения на них автомобилей автоучреждений, подведомственных управлению делами президента РФ», — говорится в сообщении.

По словам думского чиновника, управление делами президента сообщило в аппарате Думы, что, согласно с внесением в КоАП Москвы изменений, штраф для юридических лиц за неоплаченную стоянку увеличился до 50 тыс. рублей. При этом за непогашение долга штраф накладывается на владельца машины, то есть на подведомственное управлению автоучреждение.

Кроме того, по словам политолога Павла Склянчука, депутатам по закону обязаны выдавать служебные автомобили для передвижения по региону. Так, в столице машины используют для того, чтобы добраться до аэропорта, здания на Охотном ряду или для участия в съемках на телевидении. По мнению эксперта, такие автомобили можно назвать «депутатским такси».

Ранее депутаты Петербурга попросят Минтранс запретить электровелосипеды на тротуарах.

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