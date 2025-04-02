Новую модель коробки передач для УАЗа начали выпускать в России

На заводе Sollers в Заволжье стартовало производство трех моделей коробок передач, которые будут устанавливать на УАЗ «Профи», а также на пикапы и коммерческую технику Sollers. Об этом сообщается в релизе компании, поступившем в «Газету.Ru».

«Обновленные агрегаты получат автомобили УАЗ «Профи Полуторка» с приводом на заднюю ось и дизельным двигателем, которые начнут сходить с ульяновского конвейера в апреле текущего года. Модификации трансмиссий являются дальнейшим развитием базовых версий коробок передач, производство которых было запущено в Заволжье при поддержке Фонда развития промышленности в феврале 2024 года», — отмечается в сообщении.

Новые шестиступенчатые механические трансмиссии получат пикапы Sollers ST6 и ST8, снабженные бензиновыми моторами. Также новые агрегаты получат фургоны Sollers Atlant и дизельные версии Sollers Argo.

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