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В России снизилось число лишенных прав из-за вождения в нетрезвом виде

В России уменьшилось количество лишенных прав из-за вождения в нетрезвом виде
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Павел Лисицын/РИА Новости

В России водители стали реже лишаться прав из-за вождения в нетрезвом виде. Об этом со ссылкой на материалы ГАИ сообщает ТАСС.

Всего в 2024 году было выявлено почти 384 тысячи водителей, находившихся за рулем в состоянии опьянения или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. Суды отправили под арест 56 тысяч нарушителей, лишили водительских удостоверений 237 тысяч и оштрафовали почти 25 тысяч человек.

По сравнению с 2023 годом показатели снизились. Тогда пьяными за рулем были выявлены более 478 тысяч водителей, из них почти 63 тысячи отправились под арест, свыше 262 тысяч лишились прав, более 22 тысяч заплатили штраф.

21 марта сообщалось, что в Москве сотрудник полиции рукой пробил лобовое стекло автомобиля, чтобы задержать нетрезвого водителя. В отношении водителя возбудили уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти.

Ранее сообщалось, что мужчины в пять раз чаще женщин попадали в аварии на российских дорогах.

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