Стало известно, почему «АвтоВАЗ» не выпускает Lada с турбомоторами

«АвтоВАЗ» назвал три причины, почему у Lada нет турбомоторов

«АвтоВАЗ» в своем Telegram-канале «Поладим с Lada» рассказал, почему на автомобилях Lada нет турбомоторов.

«Опыт показал, что нельзя сделать турбомотор с помощью простой установки турбокомпрессора на атмосферный двигатель. Придется почти полностью «перелопатить» базовый мотор: поменять материалы, систему смазки, охлаждения. В итоге турбодвигатель выйдет дороже атмосферного на 50%», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что нельзя и просто применить турбомотор на серийной машине вместо атмосферного. Для этого потребуется внести серьезные изменения в конструкцию. В итоге автомобиль может подорожать в два раза. Кроме того, турбомоторы очень чувствительны к качеству сервиса и расходников.

До этого директор департамента механического ремонта «Люкс» АГ «Авилон» Павел Константинов заявил, что повышенный уровень масла в двигателе легкового автомобиля, независимо от типа мотора — бензинового или дизельного, может стать причиной серьезных неисправностей.

«Первым делом, чрезмерное количество масла приводит к повышенному давлению в системе, что провоцирует утечки через сальники и прокладки. В худшем случае масло может попасть в цилиндры», — сказал Константинов.

Опасность возникает, когда уровень масла превышает норму на 10–15 мм и более. При повышенном уровне масло начинает контактировать с вращающимися частями коленчатого вала, что грозит вспениванием и нарушением смазки, износу подшипников и вкладышей. При уровне, превышающем норму на 20 мм и выше, риск повреждений двигателя возрастает существенно, отметил эксперт.

Ранее стало известно, что произойдет с двигателем автомобиля, если залить в него вязкое масло.