Мужчина на Gelandewagen напал на лучниц в Екатеринбурге и сломал их стрелы

На Урале водитель Gelandewagen набросился на лучниц и сломал их стрелы

В Екатеринбурге водитель Mercedes-Benz Gelaendewagen сорвал тренировку лучниц и сломал их стрелы. Об этом сообщает e1.ru.

«Дебошир погнул дорогие стрелы (комплект стоит около 16 тыс. рублей) и угрожал девушкам-лучницам. Это попало на видео», — отмечается в публикации.

Водитель ворвался на площадку у спорткомплекса, где шла тренировка, и потребовал от девушек прекратить стрельбу. Также он требовал от спортсменов в будущем не арендовывать площадку для своих тренировок.

Впоследствии выяснилось, что нападавший — отец мальчика-футболиста, у которого позже должна была проходить тренировка на той же площадке, где занимались лучницы. Пострадавшие спортсменки намерены обратиться в полицию после оценки ущерба.

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