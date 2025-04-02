Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчина на Gelandewagen напал на лучниц в Екатеринбурге и сломал их стрелы

На Урале водитель Gelandewagen набросился на лучниц и сломал их стрелы
close
Telegram-канал Екатеринбург ЧП

В Екатеринбурге водитель Mercedes-Benz Gelaendewagen сорвал тренировку лучниц и сломал их стрелы. Об этом сообщает e1.ru.

«Дебошир погнул дорогие стрелы (комплект стоит около 16 тыс. рублей) и угрожал девушкам-лучницам. Это попало на видео», — отмечается в публикации.

Водитель ворвался на площадку у спорткомплекса, где шла тренировка, и потребовал от девушек прекратить стрельбу. Также он требовал от спортсменов в будущем не арендовывать площадку для своих тренировок.

Впоследствии выяснилось, что нападавший — отец мальчика-футболиста, у которого позже должна была проходить тренировка на той же площадке, где занимались лучницы. Пострадавшие спортсменки намерены обратиться в полицию после оценки ущерба.

Ранее на МКАД у грузовика отвалились колеса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами