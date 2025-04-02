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Названы пять минусов кроссовера Nissan X-Trail третьего поколения

«За рулем» перечислил пять недостатков кроссовера Nissan X-Trail третьего поколения
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g0d4ather/Shutterstock/FOTODOM

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Илья Хлебушкин перечислил минусы кроссовера Nissan X‑Trail третьего поколения (2014–2023 годы выпуска).

«Внешний хромированный декор Икс-Трейла теряет первоначальный лоск, вздуваясь и приобретая пятна через 3–6 лет. Краска прочностью не отличается – сколы появляются непринужденно, и металл в местах повреждений начинает цвести», — сказал эксперт.

Кривоватые бамперы – не обязательно свидетельство аварий: со временем они начинают провисать из-за особенностей крепления. Уплотнители способны протирать краску в дверных проемах до металла.

В своих направляющих со временем начинает заедать люк. Если их не чистить, придется менять сгоревший электромотор.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с турбированными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л.  с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. км.

Ранее были названы четыре недостатка кроссовера Volkswagen Taos.

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