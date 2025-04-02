В России сильно подешевели кроссоверы Dongfeng

Кроссоверы Dongfeng подешевели в России на 50—600 тысяч рублей

В России значительно снизились цены на автомобили Dongfeng, сообщает портал «Автоновости дня».

«Сильнее всего подешевел семиместный кроссовер DFSK ix7 — стоимость его единственной комплектации Premium рухнула на 600 тыс. рублей и теперь составляет 2,99 млн рублей», — сообщает портал.

На 300 тыс. рублей доступнее стал самый маленький кроссовер в линейке Dongfeng — DFSK 500. Автомобиль в версии Premium теперь стоит 1,9 млн рублей — столько же, сколько подешевевший в марте семиместный Dongfeng 580.

Пикап Dongfeng DF6 в комплектации Comfort 2024 года подешевел на 50 тыс. рублей. Новая цена на автомобиль — 2,6 млн рублей.

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

«Затоваривание складов дилеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тыс. до 1 млн руб. по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого», — сообщает издание.

Как заявил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин, скидки со стороны дилеров «продиктованы безысходностью» в условиях переполненных складов.

Ранее были раскрыты причины миллионных скидок на китайские автомобили.