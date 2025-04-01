Внук олигарха на BMW X6 на скорости влетел в девушку в Подмосковье и попал на видео

В Ногинске внук директора нефтебазы на BMW X6 задавил девушку и попал на видео

В Ногинске правоохранители выясняют обстоятельства аварии, в результате которой серьезные травмы получила 19-летняя девушка. Об этом пишет Telegram-канал 112.

«22 марта на улице Декабристов автомобиль BMW X6, которым управлял, предположительно, Никита Тарасенко, внук почетного гражданина Ногинска и экс-гендиректора нефтебазы «Нефто-Сервис» Леонида Тарасенко...на большой скорости совершил столкновение с автомобилем Lada. После удара BMW X6 вынесло на обочину, где в этот момент находилась Ольга Ч.», — говорится в публикации.

В результате аварии девушка получила тяжелые травмы, сейчас за ее жизнь борются медики. Очевидцы утверждают, что Никита Тарасенко постоянно нарушал правила дорожного движения, садился за руль пьяным и ездил без госномеров.

Леонида Тарасенко не стало в 2017 году.

До этого на юге Москвы в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) на МКАД получили травмы три человека.

Очевидцы запечатлели последствия аварии на видео. На кадрах видно, что повреждения получили несколько транспортных средств. Так, на проезжей части лежит перевернутый грузовик, при этом запчасти от автомобилей разлетелись по дороге. На записи также видно, что у машин повреждены капоты и бамперы, а у белого автомобиля смят кузов.

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